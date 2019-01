Weinheim. (keke) Was engagierte Bürger in unsere Gesellschaft freiwillig einbringen, ist mehr als nur ein nettes Plus. "Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Bürgerkultur." So wie Bundespräsident Joachim Gauck würdigt und unterstützt auch die Freudenberg-Initiative unter dem Motto "Wir tun was" seit 2005 gezielt Menschen, die sich für Toleranz, Nächstenliebe und Gemeinsinn einsetzen.

"Zupackend und engagiert sehen diese Menschen nicht weg, sondern bringen sich ein", erklärte Cornelia Buchta-Noack, Sprecherin der Freudenberg-Initiative beim zweiten Netzwerkertreffen. Sie täten dies nicht für Geld oder zu ihrem eigenen Nutzen, sondern aus Überzeugung.

Ziel des Treffens war, an der Nahtstelle zu einer guten Nachbarschaft Erfahrungen auszutauschen, Gleichgesinnte kennenzulernen und neue Projekte anzustoßen. Auch sollte das bürgerschaftliche Engagement öffentlich sichtbar gemacht und gewürdigt werden.

Rund 90 "Engagement-Botschafter" aus 30 ehrenamtlichen Projekten waren zur großen Freude von Oberbürgermeister Heiner Bernhard gekommen. Von der "Amsel"-Aktion für Menschen mit der Erkrankung Multiple Sklerose über die Stiftungsinitiative "Altersarmut von Frauen in Weinheim" bis hin zum Verein "Wir dabei!". Vom Umfang des ehrenamtlichen Engagements in der Zweiburgenstadt zeigte sich der OB besonders beeindruckt. Stelle man die Einwohnerzahl in Beziehung zur geleisteten Hilfe, so Bernhard, erreiche Weinheim in Baden-Württemberg "Champions-League-Qualifikationsplätze". In den letzten Jahren, so Bernhards Eindruck, sei die Bereitschaft zum Helfen sogar noch gewachsen und habe an Dynamik hinzugewonnen.

Gründe hierfür gebe es viele, nahm der OB zu deren Aufzählung die Finger beider Hände zu Hilfe: "Wer hilft, kann die Gesellschaft mitgestalten, ist darin eingebunden, erweitert seinen Horizont, verschafft sich selbst Begeisterung und hat Spaß ohne schlechtes Gewissen." Gastrednerin Professor Gisela Jakob, Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin an der Hochschule Darmstadt und Mitarbeiterin in der Enquetekommission "Zukunft des bürgerschaftlichen Engage-ments", dröselte aktuelle Entwicklungen auf, welche das "Ehrenamt im Wandel" kennzeichnen.

Als besondere Herausforderung für ehrenamtlich Engagierte nannte sie die Veränderungen im Bildungssystem, darunter die Ausweitung der Schulzeiten. Dies geschehe oft auf Kosten des Engagements Jugendlicher. Auf der anderen Seite könne man den demografischen Veränderungen und dem Nachwuchsmangel durch eine Öffnung für neue Zielgruppen begegnen. Insbesondere Menschen mit Migrationserfahrung könnten hier für Ausgleich sorgen.

Aber auch die steigenden Anforderungen der Arbeitswelt beeinflussen nach Jakobs Erkenntnissen die Breitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz. Die Ausdehnung von Arbeitszeiten und die zunehmende Mobilität erschwerten eine regelmäßige Tätigkeit. Gründe für das abnehmende Engagement von Frauen sieht sie in der schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt. Sorge bereitet ihr zudem der Trend hin zu einer zunehmenden Monetarisierung des Engagements. Dies sei eine Entwicklung, welche die Grenzen zwischen Engagement und Erwerbsarbeit verwische.