Zunächst vier Tennisplätze sollen am Sport- und Freizeitzentrum geschaffen werden - mit Option auf mehr. Foto: Hofmann

Edingen-Neckarhausen. (joho) Der Umzug der Tennisanlage ans Sport- und Freizeitzentrum war Thema der Hauptversammlung des Tennisclubs Grün-Weiß Edingen. Wie Vorsitzende Diana Klumpp berichtete, habe es im September 2016 ein Vorgespräch mit Bürgermeister Simon Michler gegeben. Dieser erklärte in der Hauptversammlung noch einmal die Überlegungen.

"Es ist natürlich schade, wenn man einen wunderschönen Tennisstandort aufgeben muss", so Michler. Aber 2019 gebe es kein Baurecht mehr, und der Gemeinderat habe entschieden, dass der Tennisbereich am Sport- und Freizeitzentrum angesiedelt werden soll. Wie der Bürgermeister anhand einer Planskizze erläuterte, sollen von der Mannheimer Straße aus gesehen links vom Stadion zunächst vier neue Tennisplätze geschaffen werden. Außerdem ist ein Funktionsgebäude vorgesehen. Die Umsetzung soll 2018 erfolgen, so Michler. Der Tennisclub könnte dann Ende 2018/Anfang 2019 umziehen.

Fragen der Finanzierung und der Nutzung der neuen Anlagen müssten in weiteren Gesprächen geklärt werden. Denn auch der DJK Neckarhausen besitze eine Tennisabteilung. "Wir möchten den Tennissport in der Gemeinde weiterhin ermöglichen", sagte Michler, "wir brauchen einen neuen Standort, und dieser passt sehr gut."

Bei den Vorplanungen soll ein Architekt einbezogen werden. "Was wir definitiv dort nicht wollen, ist eine neue Gaststätte", so Michler. Auf entsprechende Einwände der Vereinsmitglieder erwiderte der Bürgermeister, dass man hinsichtlich der dort anzusiedelnden Vereine eventuell eine gemeinsame Lösung finden könne.