Weinheim. (kaz) Robin ist zwölf Jahre alt und weiß schon genau, was er werden will: Erzieher. Der Junge hat zwei jüngere Geschwister und diese offenbar ganz gut im Griff. Daher der für sein Alter eher ungewöhnliche Berufswunsch. Dennoch probierte der Achtklässler, der die Werkrealschule Ladenburg besucht, einige Stationen im Rolf-Engelbrecht-Haus aus: Er beschäftigte sich mit Schrauben und den dazugehörigen Muttern, drehte Lockenwickler in eine Perücke und schlug einen Nagel in einen Balken. Ganz wie es ein Zimmermann tun würde.

Zum fünften Mal veranstaltete die Jugendagentur "Job Central" jetzt einen Berufe-Parcours für Haupt- und Werkrealschulen aus der Region. An 25 Stationen ging es darum, die eigenen Fähigkeiten zu testen oder besondere Begabungen zu entdecken. "Der Berufe-parcours ist einfach ein Erfolgsmodell", betonte Susanne Ley vom Organisationsteam bei der RNZ-Stippvisite. Es habe es sich auch bewährt, Mädchen und Jungen den Parcours getrennt durchlaufen zu lassen. Wobei die Mädchen nach Beobachtung von Betreuerin Evelyn Bausch konzentrierter bei der Sache waren als die Jungen.

Mädchen und Jungen waren getrennt unterwegs

Einfach zuschauen, was die anderen machen, gab es bei ihnen nicht. Und dennoch schafften es am Dienstag nur die wenigsten, gerade einmal die Hälfte der Stationen zu absolvieren. Nicht weiter schlimm, schließlich war es auch Sinn der Sache, dass die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden sollten, was sie ausprobieren und was nicht.

"Drahtbiegen" gehört zu den Fertigkeiten, die ein Mechaniker oder Mechatroniker können muss. An der Station, die Klaus Ehry betreute, ging es darum, Kupferdraht in die richtige Form zu bringen: "Die Blume muss zehn Zacken haben und flach liegen", lautete die Aufgabe. Das erinnerte den Betreuer an seinen eigenen Berufsfindungstest vor über 50 Jahren. Damals wollte er bei einem Farben-Unternehmen im Taunus eine handwerkliche Lehre beginnen. Nach dem Test riet man ihm allerdings, es doch lieber mit einer kaufmännischen zu versuchen - was er dann auch tat. Das Formen von Kupferdraht sei jedenfalls nicht leicht, fand er.

Einen Tisch weiter waren fünf Jungen gerade mit der "Elektromontage" beschäftigt. Sie sollten die graue Hülle des Kabels entfernen, dann die braunen, blauen und grün-gelben Adern freilegen, sie mit einer Lüsterklemme verbinden, prüfen, ob das Ganze auch hält, und nach getaner Arbeit bitteschön ihren Platz aufräumen.

Eine der beliebtesten Stationen war jene, bei der man einen Schlüsselanhänger aus Holz herstellen und den eigenen Namen Motiv einbrennen konnte. Das "Dachziegel-Werfen" diente derweil eher der Auflockerung. Die Ziegel bestanden nicht aus Ton, sondern aus Schaumstoff. Werkzeug bestimmen, Maße und Gewichte schätzen, spiegelbildlich malen: Tests, die ebenso spaßig wie sinnvoll waren. Wie schraube ich ein Abflussrohr zusammen? Auch das war beim Berufe-Parcours im Schnelldurchlauf erlernbar. Das Ausfüllen einer Überweisung gehörte indessen zur Sparte "Bürotest".

Recht zeitaufwändig: der 20 Fragen umfassende Testbogen, zu dem Rechenaufgaben ebenso gehörten wie die Frage: Was ist ein "Hammelsprung"? Ein parlamentarisches Abstimmungsverfahren, eine Turnübung oder etwa eine Fortpflanzungsmethode? Gar nicht so einfach, die meisten Jugendlichen lagen mit ihrer Antwort richtig. Zum "Hammelsprung" setzen gelegentlich Politiker in Parlamenten an.