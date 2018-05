Weinheim. (web) Lange wurde in Weinheim gerätselt, wie die vor zwei Jahren beschlossene Wohnbebauung an der Hildebrandschen Mühle aussehen könnte. Jetzt hat das Wiesbadener Unternehmen "Deutsche Denkmal AG" die Katze aus dem Sack gelassen - und erstmals konkrete Pläne vorgestellt.

"Von Schatten keine Spur: Viel Licht und Glas prägen die Neubauvillen auf dem Gelände", jubelt die PR-Abteilung der Firma in einer Mitteilung an die Stadt und die Presse. Das auf die Umstrukturierung denkmalgeschützter Bauten spezialisierte Unternehmen schreibt von einer "offenen Bauweise, bodentiefen Fenstern, Treppenhäusern mit Glasfassaden und Balkonen mit Südausrichtung". So sollen auf dem früheren Industriegelände zwei Stadtvillen entstehen. Diese sollen einen Kontrapunkt zum Mühlenturm und zur historischen Villa bilden.

Die solventen Neu-Weinheimer, die hier leben werden, dürfen in luftiger Höhe wohnen: Die unterste Wohnebene beginnt erst im zweiten Stock. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss werden von einer Hochgarage eingenommen, in der rund 70 Stellplätze sowie Abstellräume untergebracht sind. Das Flachdach der Garage bildet das Fundament für die Villen. Gleichzeitig dienen die Dachgärten als Terrassen für die Wohnungen auf der ersten Wohnebene. Die höher gelegenen Bereiche verfügen über nach Süden ausgerichtete Balkone, die Penthouses haben eine Dachterrasse mit einer Pergola.

In den Stadtvillen sollen rund 2500 Quadratmeter Wohnfläche mit 22 Wohnungen entstehen, drei davon sind Penthouses. Sie umfassen Domizile in verschiedenen Größen zwischen 78 und 180 Quadratmetern. Nach Unternehmensangaben hat der Verkauf bereits begonnen. "Die Baugenehmigung liegt in mündlicher Form vor", heißt es, demnächst solle sie schriftlich erfolgen. Ob sich die Häuser wirklich so harmonisch in die Landschaft fügen, wie es die Grafiken suggerieren? Nicht wenige glauben daran: Das Penthouse im Obergeschoss des Turms soll schon verkauft sein.