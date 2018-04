Der Brand in einem Gebäude der Firma Naturin Viscofan war gegen 23 Uhr am Donnerstag ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Fotos: Feuerwehr Weinheim

Weinheim. (web/wei) Ein Großeinsatz von rund 220 Feuerwehrleuten hat in der Nacht zum Freitag bei einem Brand auf dem Werksgelände der Firma Naturin Viscofan in Weinheim Schlimmeres verhindert. Eine Lagerhalle brannte fast vollständig ab, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude konnte aber verhindert werden, so dass die Produktions- und Energieanlagen des Unternehmens nicht beschädigt wurden. Sicherheitshalber hatte die Firma die Produktion im ganzen Werk in der Nacht gestoppt.

Erste Warnungen in der Nacht, nach denen die Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten sollten, waren eine reine Vorsichtsmaßnahme, bestätigte Weinheims Stadtbrandmeister Reinhold Albrecht am frühen Freitagmorgen. Schadstoffmessungen hatten keine nennenswerten Ergebnisse gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer gegen 23 Uhr im ersten Obergeschoss eines Gebäudes ausgebrochen, in dem Kartonage gelagert wird. Dadurch lässt sich auch die weithin sichtbare Rauchsäule über dem Firmengelände erklären. In dem Gebäude sind keine Gefahrgüter oder giftige Stoffe gelagert. Im Erdgeschoss befindet sich eine Werkstatt.

Um 23.06 wurde über das Brandmeldesystem des Unternehmens zunächst die Werksfeuerwehr alarmiert, die kurz darauf aber über die Leitstelle bereits andere Feuerwehren zur Unterstützung anforderte. Kurze Zeit später traf die Freiwillige Feuerwehr Weinheim ein, dann weitere Brandschützer unter anderem aus Viernheim, Hemsbach, Hirschberg und Ladenburg sowie der Firma Freudenberg. Auch die Mannheimer Berufsfeuerwehr und der Wasserförderzug aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren im Einsatz. Noch in der Nacht wurde vor Ort ein Krisenstab gebildet. Unter anderem waren Kreisbrandmeister Peter Michels und Weinheims Bürgermeister Torsten Fetzner vor Ort.

Das Feuer im Lagergebäude wurde rasch von allen Seiten und mit dem Einsatz von Drehleitern von oben bekämpft, um ein Ausbreiten zu verhindern. "Das Feuer zu begrenzen hatte oberste Priorität", beschreibt Reinhold Albrecht.

Zeitweise waren 220 Feuerwehrleute gemeinsam im Einsatz; so konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude vermieden werden. Mitarbeiter des Unternehmens seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, so Uwe Seehaus, der bei Naturin Viscofan unter anderem für das Personalwesen und den Werkschutz zuständig ist. Eine flächendeckende Brandmeldetechnik auf dem Betriebsgelände habe dabei größtmögliche Sicherheit gewährleistet. Im Verlauf des Einsatzes bekam ein Weinheimer Feuerwehrmann einen Stoß an den Kopf. Die Verletzungen wurden zunächst vor Ort, später im Krankenhaus behandelt. Am Morgen konnte der Feuerwehrmann die Klinik verlassen.

Der Einsatz dauerte die ganze Nacht. Am Morgen löschte die Feuerwehr noch einige Glutnester, die Brandstelle bleibt bis auf Weiteres gesichert. In der Firma wurde mit Beginn der Frühschicht um 6 Uhr wieder die Produktion angefahren. Die Brandursache ist nach wie vor unklar, genauere Ermittlungen vor Ort seien noch nicht möglich, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim gestern auf Nachfrage.