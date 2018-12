Weinheim. (ze) Einen CDU-Politiker als Vorsitzenden des Kreisverbandes Rhein-Neckar hätte sich vor einigen Monaten wohl so manches Mitglied der Arbeiterwohlfahrt nicht vorstellen können. Doch nun ist es so weit, denn mit dem CDU-Kreisrat und ehemaligen Ersten Bürgermeister von Leimen Bruno Sauerzapf (Foto: Dorn) wählte die Kreiskonferenz der AWO mit großer Mehrheit einen neuen Vorsitzenden.

Die Kandidatur von Sauerzapf, der von dem alten Vorstand vorgeschlagen wurde, nachdem der bisherige Vorsitzende Rainer Dellbrügge (Schriesheim) nicht mehr kandidierte, sorgte allerdings für etwas Irritationen unter den 56 Delegierten. Wie er es denn mit dem "demokratischen Sozialismus" halte, der in den Leitsätzen des Wohlfahrtsverbandes steht, wollte einer der Anwesenden von Sauerzapf wissen. "Ich könnte mit meiner Einstellung auch Mitglied der SPD sein, wenn auch nicht auf deren linken Flügel", machte daraufhin der 68-Jährige deutlich. Mehr noch: "Es geht darum, Sozialpolitik nicht als Parteipolitik zu betreiben", betonte der neue AWO-Chef. Zudem ist Sauerzapf seit gut 30 Jahren Mitglied der AWO-Ortsverbände Leimen und St. Ilgen. Bei seiner Arbeit als Kreisvorsitzender wird Sauerzapf auf ein erfahrenes Vorstandsteam zurückgreifen können, denn mit Uschi Heil, Markus Qreini und Renate Schmidt wurden die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählt.

Vor den Wahlen berichtete der Kreisvorstand über die Entwicklungen in den letzten Jahren. Da ist beispielsweise das Beschäftigungsprojekt für psychisch kranke Menschen, das in dem Neubau der AWO in der Burggasse vor einigen Monaten startete. "Bisher fehlten entsprechende Arbeitsangebote für seelisch erkrankte Menschen", erläuterte Bettina Latsch. Dabei sei es wichtig, dass die Menschen nicht nur einfach beschäftigt würden, sondern das Gefühl hätten, etwas Sinnvolles zu tun. Das wird nun in der Küche und im Bistro des AWO-Gebäudes möglich. "Für acht Menschen haben wir hier eine Zuverdienstmöglichkeit geschaffen", sagte Bettina Latsch.

Auf einer ganz anderen Ebene spielt sich seit fast einem Jahr das "Fanprojekt Hoffenheim" ab. "Es geht darum der Gewalt zwischen den Fangruppen entgegen zu wirken", stellte Lila Sax das Projekt vor. Die Tätigkeit der Sozialarbeiter reicht aber weit über den Fußball und seine Fangruppen hinaus. "Wir bieten Hilfe für die jugendlichen Fans in allen Lebenslagen", erläuterte Sax. Gar nicht zufrieden war dagegen Renke Theilengerdes mit der Jugendarbeit. "1997 gab es noch zwölf Ortsjugendwerke, heute gar keines mehr", kritisierte der langjährige Mitarbeiter in der Jugendarbeit.

Kritik äußerte auch Kassenrevisor Eberhard Wolff an der Kassenprüfung des Verbandes. Die jeweiligen Jahresabschlüsse werden von einem Wirtschaftsprüfer begutachtet. Die Revisoren des Vereins wären jedoch mit dem umfangreichen Belegmaterial völlig überfordert. Außerdem seien ihm im Juni die Abschlüsse der vergangenen drei Jahre in einem Paket vorgelegt worden. Der Bereich des Jugendwerks des Kreisverbands sei zudem nie geprüft worden. Trotzdem empfahl Wolff der Versammlung die Entlastung des Vorstandes, was auch bei einer Enthaltung geschah.