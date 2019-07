Zum zehnten Mal feierte die IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau den deutsch-französischen Tag. Bei einer Matinée im Oberdorff'schen Schloss erinnerte Vorsitzende Barbara Rumer an das 45-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft im vergangenen Jahr. F: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Sicher, das Jahr 2014 wird für die Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau (IGP) aller Voraussicht nach nicht so spektakulär wie sein Vorgänger. Zu Beginn der Matinée zum deutsch-französischen Tag erinnerte IGP-Vorsitzende Barbara Rumer noch einmal an die Festwoche im vergangenen August, in deren Verlauf beide Gemeinden das 45-jährige Bestehen ihrer Freundschaft gefeiert hatten.

Ein kleines Jubiläum gab es dennoch: "Wir feiern den deutsch-französischen Tag heute zum zehnten Mal", meinte Rumer. Den besonderen Termin hatte die Jugend wenige Tage zuvor mit einem Kino-Abend im Plouguerneau-Haus begangen. Barbara Rumer informierte auch über den Wechsel an der Spitze der Partnerorganisation, wo mit Sylvie Fabian, Catherine Breton und Ann-Marie Le Bihan "Frauenpower" agiert.

Zu den Gästen im Kultursaal des Oberndorff'schen Schlosses zählten nun erneut Folker R. Zöller, der Honorarkonsul der Französischen Republik, sowie Markus Stefani und Hendrikje Knop vom Vorstand der Deutsch-Französischen Vereinigung Rhein-Neckar. Dank dieser Kontakte wird sich die "Französische Woche Heidelberg", die vom 17. bis 26. Oktober stattfindet, mit einem Chansonabend bis nach Edingen-Neckarhausen erstrecken.

Erweiterung nach Osten: "Wir bleiben am Ball"

Im Jahresprogramm sind unter anderem auch eine deutsch-französische Fahrt nach Berlin unter dem Stichwort "25 Jahre Mauerfall" sowie eine Sprachbegegnung der Jugend in Angers und Potsdam geplant.

Herausragend ist die Zusage von Ehrenmitglied Alfred Grosser, im September zu einem Vortrag zur IGP zu kommen. Barbara Rumer lenkte den Blick auf die Europawahl im Mai, die Einfluss auf die Politik der nächsten Jahre haben werde. Grosser, ein überzeugter Europäer, fand im aufgezeichneten Interview mit IGP-Ehrenvorsitzendem Erwin Hund, dass in Deutschland und Frankreich "oben" zu wenig getan werde, während die "menschliche Infrastruktur" gut sei. Grosser sprach sich zudem für eine Erweiterung der Städtepartnerschaften nach Osten, konkret nach Polen aus. Hund erklärte, obwohl die IGP mit einem ersten Versuch "kläglich gescheitert sei", wolle man am Ball bleiben.

Einspieler der Arte-Kultursendung "Karambolage" beleuchteten zwischendurch unter anderem Aufstieg und Untergang der beliebten "Ente", dem Citroen 2 CV. Im Dialog mit Barbara König warf Hund Schlaglichter auf deutsch-französische Milieus. Die Sprache kam auch auf den Sparkurs Frankreichs, weshalb Staatspräsident Hollande nur noch einen Leibwächter hat und nachts mit der Vespa durch Paris gondeln muss.