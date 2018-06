Von Annette Steininger

Hirschberg. Das dürfte am Dienstag eine Gemeinderatssitzung mit heißen Diskussionen werden: Das Gremium soll den Bebauungsplan-Entwurf "Sterzwinkel I, 1. Änderung" beschließen. Was sich zunächst nüchtern anhört, sorgte schon bei der Jahreshauptversammlung des BDS Großsachsen für Wortgefechte zwischen Gemeinderäten (siehe weiteren Bericht). Konkret geht es hierbei darum, dass die Voraussetzungen für eine Erweiterung des Edeka-Marktes - von 800 auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche - und den Neubau eines Drogeriemarktes in Kombination mit einem Therapiezentrum für Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie geschaffen werden sollen. Wie die RNZ berichtete, hat die Drogeriemarkt-Kette "dm" prinzipiell Interesse am Standort Hirschberg.

Für diese Vorhaben im "Sterzwinkel" hat die Gemeinde zwei Gutachten in Auftrag gegeben: zu den Auswirkungen auf den Einzelhandel und den Verkehr. Das Ergebnis des Erstgenannten: "Die Erweiterung des Edeka-Marktes am bestehenden Standort ist unbedenklich." Sie wird sogar befürwortet. Auch die Ansiedlung eines Drogeriemarkts sei begrüßenswert. Allerdings empfiehlt das Gutachten, die Größe auf eine Verkaufsfläche von gut 650 Quadratmetern zu beschränken. Davon sollen rund 450 Quadratmeter auf das Hauptsortiment "Gesundheit und Körperpflege" entfallen und rund 200 auf den Rest wie zum Beispiel Nahrungs- und Genussmittel.

Auch das Verkehrsgutachten kommt zu einem für das Vorhaben positivem Ergebnis: Der direkte Anbindungsbereich zur B 3 sei "auch mit den zu erwartenden Neuverkehren leistungsfähig". Allerdings setze dies voraus, dass die Maßnahmen zur Verkehrsminderung innerhalb der Ortsdurchfahrt Großsachsen umgesetzt würden. Hierbei geht es unter anderem um eine neue Ampel-Regelung (die RNZ berichtete).

So weit, so gut: Diese Erkenntnisse dürften bei Befürwortern der Vorhaben für Freude sorgen. So fehlt es in Hirschberg an einem Drogeriemarkt. Aus Sicht der Verwaltung soll so die "infrastrukturelle (Nah-)Versorgung" weiterhin zukunftsfähig ausgerichtet werden.

Kritiker hingegen wie Monika Maul-Vogt (GLH) fürchteten schon beim Aufstellungsbeschluss "verkehrstechnisch chaotische Zustände". Bedenken, dass ein größerer Edeka-Markt denjenigen in Leutershausen und andere Einzelhändler gefährden könnte, kamen von ihr und auch von der SPD.

Derweil ist dem Inhaber des Edeka-Marktes im anderen Hirschberger Ortsteil nicht ganz so bange wegen der geplanten Edeka-Erweiterung. "Ob 800 oder 1200 Quadratmeter - das verkraften wir jetzt auch noch", meint Tarik Kuzu. Als Volker Zeilfelder seinen Markt im "Sterzwinkel" eröffnet hatte, seien seine Umsätze schon nach unten gegangen, sagt er. Aber davon habe man sich jetzt auch wieder erholt. "Zudem bin ich als Genossenschaftsmitglied entspannt - Edeka bietet immer eine Alternative an", erläutert der Inhaber. Etwas verwundert haben ihn aber die Aussagen über "die Zukunftsfähigkeit" eines Marktes mit 800 Quadratmetern Größe seitens der Verwaltung. "Ich habe ja nur 730 Quadratmeter, bin ich also nicht mehr zukunftsfähig?", fragt er sich da. Er würde auch gerne erweitern, hält es aber aufgrund des fehlenden Platzes für schwierig.

Im Gegensatz zur Edeka-Erweiterung bereitet ihm vielmehr der neue Drogeriemarkt Sorgen. Dieser könnte mit seinem Sortiment, wie Bio-Produkten oder Schreibwaren, vielleicht dem einen oder anderen Einzelhändler dann doch Konkurrenz machen. "Das würde ich sehr schade finden, denn eigentlich ergänzen wir uns hier alle gut mit unserem Angebot. Das könnte jetzt das ganze Gefüge zerstören."

Diese Sorge teilt Zeilfelder vom Edeka-Markt in Großsachsen, in dessen unmittelbarer Nähe der Drogeriemarkt entstehen soll, nicht. "Ich denke, das wird eine gute Ergänzung sein." Er selbst will seinen "Frische"-Bereich sowie die Produkte aus der Sparte "vegan, vegetarisch und bio" etwas erweitern und den Getränke-Bereich luftiger gestalten. Damit sieht er sich nicht als Konkurrenz. Und dass die Tage des Edeka-Markts in Leutershausen gezählt sind, glaubt er schon mal gar nicht: "Der wurde 2016 doch erst umgebaut und renoviert."

Fi Info: Gemeinderatssitzung am Dienstag, 25. April, 17 Uhr (!), im Rathaus. Weitere Themen: Verpflichtung von Tobias Rell (FDP) als Gemeinderat, Kriminalstatistik 2016, Außengruppe evangelischer Kindergarten Großsachsen, Bebauungsplan "Östlich der Brunnengasse/Obere Bergstraße", neue Urnenwand für den Friedhof in Großsachsen und neues Fahrzeug für den Bauhof.