Weinheim. (lue) Im ICE-Tempo und in seltener Einmütigkeit hakte der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am Mittwoch, 14. März, die - zugegebenermaßen überschaubare - Tagesordnung einschließlich der obligatorischen Anfragen ab. Nicht einmal 20 Minuten tagte das Gremium und segnete dabei unter anderem Ingenieurhonorare für den Kanalaustausch in einigen Straßen der Nordstadt sowie den Einbau einer Brandmeldeanlage in der Pestalozzischule ab. Kostenpunkt dieser Maßnahme: knapp 95.000 Euro. Die Ausgabe war völlig unumstritten. "Dass ist unbedingt notwendig", hielt Christina Eitenmüller nicht nur für die CDU fest. Vor allem deshalb, weil bei einem Probealarm festgestellt wurde, dass das Signal nicht in allen Klassenräumen zu hören war.

Wenn die ATU-Mitglieder nicht noch einige Fragen an die Verwaltung gehabt hätten, wäre die Sitzung noch schneller zu Ende gewesen. So konfrontierte Carsten Brinkmeier (GAL) die Stadtspitze mit den Baumfällarbeiten in der Waidallee. Ein Großteil der Bäume sei "absolut kerngesund" gewesen. Das hätten ihm Bauarbeiter gesagt, berichtete der Grüne von seiner Ortsbegehung.

Dr. Torsten Fetzner verwies in diesem Zusammenhang auf Gutachten, die den schlechten Zustand der Bäume bestätigt hätten. "Wir haben nachgeschaut", meinte der Erste Bürgermeister weiter.

Nachschauen lassen, ob die Rhein Neckar Verkehr (RNV) begonnen hat, an der Haltestelle Rosenbrunnen Pflanzen zu setzen, wird Fetzner in den kommenden Tagen. Das sicherte er SPD-Stadtrat Rolf Emenlauer auf eine entsprechende Anfrage zu. "Wir werden nachhaken", betonte der Technische Dezernent.

Nachhaken wird die Verwaltung auch beim Thema "Ampelschaltung an der Bundesstraße 3". Zwar widersprach Heiner Bernhard der Schilderung von Dr. Wolfgang Wetzel (FDP), dass an der Kreuzung Moltkestraße gleichzeitig zwei Ampeln grün anzeigen würden, gleichwohl versprach der OB, am Ball zu bleiben. Wie bereits seit geraumer Zeit. Das Stadtoberhaupt beschrieb die Anstrengungen seines Tiefbauamtsleiters Karl-Heinz Bernhardt in jüngster Vergangenheit etwas flapsig, aber treffend so: "Herr Bernhardt geht den Leuten vom Landratsamt und der RNV permanent auf den Wecker."