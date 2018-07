Auch Kanu-Fahrten gehören zum Angebot des 'Lebendigen Neckars', der sowohl in Ladenburg als auch in Edingen-Neckarhausen mit viel Programm lockt. Foto: Beckmann

Von Nicoline Pilz und Silke Beckmann

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Im Neckar sind wieder mehr als 40 Fischarten zu Hause. Um welche es sich handelt, erfahren Besucher und Teilnehmer des Aktionstages "Lebendiger Neckar" in Edingen-Neckarhausen am Sonntag, 15. Juni, beispielsweise beim Fischlehrpfad am Vereinsheim des Anglervereins Edingen.

Dort gibt es auch frischen Fisch und eine Bastelecke für die Kleinsten, die der Verein zur Kleinkindförderung "Vogelnest" betreut. Am Bootsanleger des Turnverein Edingen startet ein kleiner Fährbetrieb auf die gegenüberliegende Seite zum Schwabenheimer Hof. Alle, "riwwer unn niwwer" fähren wollen, erhalten natürlich eine Schwimmweste zum sicheren Geleit in den Großkanadiern "Schorsch" und "Kappe-Bäcker". Die Edinger Kultband "Stips & Friends" spielt und singt dazu zünftige Seemannslieder. Nur wenige Meter weiter vorne haben am schönen Neckarabgang unterhalb des Rathauses die CDU-Frauen 2000 ihren Sekt- und Erfrischungsstand aufgeschlagen. In direkter Nachbarschaft zum "Singenden Neckarweg-Café" der Edinger Sängerfrauen. Hier kann man verweilen, den Blick auf die Bergstraße genießen und fröhlichen Gesängen lauschen.

Naturgemäß ist rund um die große Wiese am Krottenneckar in Edingen beim "Lebendigen Neckar" am meisten los, was das Angebot in Neckarhausen in keiner Weise schmälert. Hier stehen "Musik, Gedichte, Geschichte und Kunst" im Mittelpunkt des diesjährigen Aktionstages. Hier laden die Kunst- und Kulturinitiative, Jugendzentrum und deren Förderverein von 11 bis 15.30 Uhr zu "Open Fähr" ein. Im Neckarhäuser Schloss ist von 11 bis 17 Uhr die Dauerausstellung "Die Grafen von Oberndorff" geöffnet; ab 15 Uhr gibt's hierzu eine kostenfreie Führung. Bei den Landfrauen stärkt man sich mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen oberhalb der an Neckarfähre.

Oder man greift zum Erbseneintopf aus der "Gulaschkanone", die der Radsportclub Edingen-Neckarhausen auffahren wird. Nachbar ist hier "John's Radhaus"; der örtliche Fahrradfachbetrieb behebt kleinere Schäden am Drahtesel an Ort und Stelle und bietet zudem allen Radfahrern einen Service-Check.

"Lebendiger Neckar - mobil ohne Auto" heißt es auch in Ladenburg am Sonntag, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. Dazu wartet auch die Römerstadt mit zahlreichen Aktionen auf. Für Erfrischungen, Stärkung und Sitzgelegenheiten sorgt der örtliche Radsportclub, bei dem die Jüngsten sich zudem im "Schneckenrennen" beweisen können, bei dem Langsamkeit siegt und schöne Preise zu gewinnen sind. Der Heimatbund bietet kostenlose Stadtführungen per Drahtesel an; "Mit dem Fahrrad zu den Römern" geht's um 13 und 14 Uhr. Viel zu lernen gibt es beim Ortsverband der Johanniter-Unfallhilfe, die an diesem Tag mit dem Sanitätsdienst betraut ist und zur Mitmachaktion "Reanimation ist einfach - Jeder kann Leben retten!" einlädt.

Im Außenbereich des Schwimmbads präsentiert das Faltboot-Kompetenz-Center Jörg Ringer eine Faltbootschau. Während auf die jüngeren Besucher etliche Spielmöglichkeiten zum Thema "Spielen und Fühlen" auf dem Gelände der Naturfreunde warten - das einladende, direkt von der Neckarseite aus erreichbare Areal neben dem Schwimmbad bietet optimale Voraussetzungen für gemütliche Pausen bei bester kulinarischer Versorgung. Derweil lädt der Türkisch-Islamische Kulturverein zum großen Sommerfest auf die Festwiese am Wasserturm ein, wo die Besucher neben landestypischen Speisen, Folklore-Darbietungen und ein umfassendes Unterhaltungs- und Mitmachprogramm erwartet.

Die Überfahrt mit der Fähre ist am Tag des "Lebendigen Neckars" für Fußgänger und Radfahrer kostenlos, für motorisierte Fahrzeuge dagegen gesperrt; die Umleitung führt über Ilvesheim und Mannheim-Seckenheim.