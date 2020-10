Weinheim. (web) Die größte Stadt im Kreis hat auch die meisten Kilometer zusammengestrampelt: Weinheim lag am Ende der dreiwöchigen Aktion "Stadtradeln" erwartungsgemäß auf Platz eins. Der Zweiburgenstadt fehlten in der Endauswertung nur ein paar Radtouren, um die 100.000er-Marke zu knacken: 99.379 Kilometer standen am Ende zu Buche. Schwetzingen kam auf 86.641 Kilometer, Wiesloch erreichte 56.460 Kilometer.

Als fleißigstes Team unter den Zwei Burgen erreichte das Team des Privatgymnasiums Weinheim (PGW) stadtintern Platz eins. 17.759 Kilometer spulte die Privatschule zwischen dem 20. September und dem 10. Oktober herunter. Damit ließ sie sowohl das "Offene Team Weinheim" (7917 Kilometer) also auch "Ripper radelt" (7243 Kilometer) hinter sich. Dafür konnten die Drittplatzierten für ein kommunalpolitisches Projekt werben: Fordern die Menschen aus den Odenwaldortsteilen um Rippenweier doch einen Radweg hinunter nach Großsachsen, um den Gefahren der Landstraße zu entgehen (die RNZ berichtete).

Kreisweit erreichte das PGW Rang drei. Hier musste sich die Schule dem "Offenen Team Brühl" (20.414 Kilometer) und den Frauen und Männern von "Sandhausen radelt fürs Klima" geschlagen geben. Der Klimaschutz war den Sandhäusern satte 18.978 Kilometer wert.