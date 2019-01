Edingen-Neckarhausen. (nip) Die eher deutschnational orientierte Deutsche Turnerschaft hatte es kommen sehen und vergeblich 1923 auf ihrem Reichstreffen eine "reinliche Trennung von Sportlern und Turnern" gefordert. Der Handballsport war da längst aufs Gleis gesetzt und erfreute sich wachsender Beliebtheit. Auch in Edingen, wo ab 1926 eifrig gespielt wurde. Die Vorstandschaft des Turnvereins Edingen sah das mit Argwohn.

Und der eigentlichen Gründung der Handballabteilung, beschlossen auf der Jahreshauptversammlung im Januar 1929, gingen lange Diskussionen voraus. Nur unter der Bedingung, dass die ballspielenden Männer und Jungen dem Turnen treu blieben, hielt der Handball Einzug im Verein. Michael Mülbert, Ferdinand Maas, Michael Kuhn, Herrmann Fath, Willi Merdes und Erich Ding waren damals die treibenden Kräfte.

1930 nahmen die Handballer erstmals an Verbandsspielen in der B-Klasse im Neckar-Bergstraße-Kreis teil. Nach Abschluss der Runde belegten die erste Mannschaft einen dritten Platz sowie die zweite Mannschaft einen zweiten Platz in der Tabelle.

Nachzulesen ist die Geschichte des Handballsports beim TVE auf 35 reich bebilderten Seiten im Jubiläumsbuch zum 125-jährigen Vereinsbestehen. Verfasst hat den Streifzug durch die Geschichte Markus Ding.

Es ist ein lesenswerter Abriss über Erfolge, Auf- und Abstiege und über die Menschen, die für den Handball brannten und rannten. Auch heute noch, 90 Jahre nach Abteilungsgründung.

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und deren Gleichschaltungspolitik auch im Sport wurden 1933 gezwungenermaßen der Handballsport am Ort "gebündelt". Die DJK wurde verboten, und ihre Spieler verstärkten den noch jungen Zweig im TVE ganz wesentlich. Unter dem damaligen Übungsleiter Kurt Berlinghof errangen die Edinger bereits 1934/35 die Kreismeisterschaft. Ein Jahr später gelang das auch der Jugendmannschaft.

Doch bereits 1941 musste der Spielbetrieb kriegsbedingt eingestellt werden. Aber der Wiederaufbau fand unmittelbar nach Kriegsende ab 1946 wieder statt. Zu betonen sei, formuliert der Verfasser des Streifzugs durch die TVE-Handballgeschichte, "dass der Handball beim Turnverein Edingen eine besonders verbindende Wirkung zeigte." So blieben die früheren DJK-Spieler dem TVE treu; Alois Fiedler, Karl Schmitt, Bernhard Jung, Willi Müller und Georg Baumann seien hier als diejenigen zu nennen, die für den Zusammenhalt sorgten und die Abteilung neu aufstellten. "Ausschlaggebend hierfür waren vor allem die engen persönlichen und freundschaftlichen Bindungen der Handballer untereinander und der Wille, das handballerische Können in Edingen unter den Farben des Turnvereins zusammenzuhalten", schreibt Markus Ding.

1949 dann der Rückschlag nach bemerkenswerten Erfolgen: Nach dem Abstieg in die Bezirksklasse folgte der nächste in die Kreisklasse. Mit Günther Heinrich fand sich ein Mann, der den Handballsport beim Turnverein im folgenden Jahrzehnt zu einem wahren Höhenflug führte. Sein allzu früher Tod im Jahr 1966 hinterließ eine schmerzliche Lücke. Sein Amt hatte er bereits 1961 aus gesundheitlichen Gründen abgeben müssen. Ihm folgte ein Jahr später Gerhard Wacker nach. Dem Spieler der ersten Mannschaft führte als Abteilungsleiter, unterstützt von Hans Eschenbacher, Egon Reinle, Wolfgang Ding, Volker Heid und Werner Huck, die Handballsparte 18 Jahre lang.

Bedeutsame Entwicklungen vergisst der Autor keineswegs: In den späten 70er Jahren verdrängte der Hallenhandball endgültig den Feldhandball. Ab 1974 fanden die Sportler zudem endlich eine adäquate Trainingsmöglichkeit, nachdem die Gemeinde die Großsporthalle, heute Werner-Herold-Halle, errichtet hatten. 1974 schließlich - und wiederum nach langen Debatten - durften auch Mädchen und Frauen beim Turnverein Handball spielen. Unter der Ägide von Abteilungsleiter Klaus Kapp und seinem Team kamen die Edinger Handballer im Sommer 2002 auch zu ihrem neuen Namen: "Edinger Haie". Anfangs noch belächelt, sollte sich das Motto "Handball mit Biss" bald über die Grenzen des eigenen Handballkreises hinaus etabliert haben. Ein Motto mit Sinn. Genau wie der Hai immer wieder Zähne nachwachsen lassen kann, so findet auch der Edinger Handballsport immer wieder zu einer bemerkenswerten Form. Dass dies so bleiben möge, wünschen sich nicht nur die beiden aktuellen Abteilungsleiter Rainer Scheffler und Mattias Kaiser.

Zum 90-jährigen Bestehen der Abteilung findet am 6. Juli nach dem TVE-Sommerlauf ein "Handballtag" statt. Im Spätjahr soll das Saisonheft voraussichtlich als Jubiläumsausgabe erscheinen.