Da stehen alle zusammen: 180 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehren von Schriesheim bis Ilvesheim und aus Plouguerneau verbrachten ein Wochenende in Edingen. Foto: Schwetasch/Feuerwehr

Edingen-Neckarhausen. (nip) Was wäre eine Feuerwehr ohne Jugend? Eine Zukunft hätte sie jedenfalls nur begrenzt. Das hatten 1969 die damaligen Kommandanten Herbert Rackwitz in Edingen und sein Neckarhäuser Kollege Werner Hirsch klar vor Augen, als sie jeweils am 1. Juli vor 50 Jahren die beiden damals noch getrennten Jugendfeuerwehren gründeten.

Ein halbes Jahrhundert später schlossen sich beide Abteilungen im Zuge der großen Fusion der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen ebenfalls zusammen. Die Feuerwehr hatte aber bis zum dann auch offiziellen Zusammenschluss im Januar 2019 das einst herrschende Ortsteildenken längst über den Haufen geworfen, kooperierte inhaltlich und auch namentlich nach außen bereits deutlich sichtbar als eine Wehr.

Das "goldene Jubiläum" nahm die Jugendfeuerwehr zum Anlass, um nach längerer Pause wieder ein großes Bereichszeltlager zu organisieren. Auf dem Sportgelände der Pestalozzi-Schule in Edingen versammelten sich über Pfingsten rund 180 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren nebst Betreuern. Sie kamen von den umliegenden Feuerwehren aus Schriesheim, Altenbach, Dossenheim, Heddesheim, Ilvesheim, Ladenburg und - zum ersten Mal - aus Edingen-Neckarhausens Partnergemeinde Plouguerneau.

Der Kontakt zur Feuerwehr in der bretonischen Küstengemeinde besteht zwar seit 22 Jahren. Doch die Jugend nahm die Möglichkeit zum Austausch zum ersten, aber, wie der Partnerschaftsverein IGP hofft, nicht zum letzten Mal wahr. "Wir haben sie eingeladen und uns sehr gefreut, dass doch so viele gekommen sind, obwohl es nur fürs Wochenende war", sagt Gesamtjugendleiter David Heid.

Die 20 "Jeunes Sapeurs Pompiers" stiegen am Samstagmorgen in Uniform aus dem Bus und machten gleich richtig Eindruck. "Sie haben schnell etwas gegessen und sind dann gleich mit raus zur Ortsrallye. Und das haben sie auch ganz toll gemacht und den ersten Platz erzielt", sagt Heid. Der 43-Jährige war von 2000 bis 2005 bereits Jugendwart und übernahm Anfang dieses Jahres nach der Fusion das Amt erneut.

Das große Zeltlager fand 1999 schon einmal in noch größerer Form als Kreiszeltlager mit 800 bis 900 Teilnehmern im damals neuen Sport- und Freizeitzentrum statt. Dann folgte "irgendwann in den 2000ern", so Heid, das zweite Zeltlager, bereits auf dem Gelände der Pestalozzi-Schule. "Das Ganze ist viel Arbeit und sehr zeitaufwendig", gibt der Jugendwart unumwunden zu.

Die Örtlichkeiten erwiesen sich gerade diesmal als ideal, nachdem statt der offiziellen Eröffnung erst einmal eine unwetterbedingte Evakuierung stattfand. Die Lagerleitung brachte angesichts einer rasch nahenden Gewitterzelle alle Teilnehmer schnell in Sicherheit. Eine richtige Entscheidung, denn einige Zelte und Pavillons wurden beschädigt, der Platz stand teilweise zentimeterhoch unter Wasser.

Den anschließenden Spiel- und Gauditurnieren mit finaler Siegerehrung stand das Unwetter nicht im Wege. "Von der Bevölkerung haben wir durchweg gute Rückmeldungen bekommen, dass die Jugendlichen freundlich und diszipliniert waren, wenn sie im Ort unterwegs waren", schildert Heid.

Neben einigen "alten Hasen" wie Marcus Heinze, Michael Berger, Sandro Emde und Stefan Bordne, ist der Jugendwart dem gesamten Team für seinen Einsatz und die seit Februar laufende Planung dankbar. Auch der Verwaltung um Schirmherr Bürgermeister Simon Michler, dem Bauhof, Bürgermeister-Stellvertreter Stephan Kraus-Vierling, der Schulleitung, Anwohnern und Sponsoren zollt Heid großes Lob.

Zurzeit durchlaufen in der Jugendfeuerwehr in Edingen-Neckarhausen 45 Kinder und Jugendliche im Alter ab zehn Jahren in Theorie und Praxis eine Ausbildung, bis sie ab dem vollendeten 17. Lebensjahr die Grundausbildung bei den Aktiven beginnen können. "Wie viele von der Jugend zu den Aktiven wechseln, das ist immer jahrgangsabhängig", sagt der Jugendwart. Seine Stellvertreter sind Tamara Rausch (Edingen) und Justin Imhof (Neckarhausen). Beide arbeiten mit Teams von Jugendleitern zusammen.

Info: Die Gruppenstunden der Jugendfeuerwehren finden noch getrennt statt: In Edingen montags, in Neckarhausen donnerstags, jeweils alle zwei Wochen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.fwen.de.