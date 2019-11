Von Philipp Weber

Weinheim/Eisleben. Maria Hahn sitzt gerade vor dem Bildschirm, als die RNZ anruft. „Ich muss kurz ausschalten, ich schaue mir gerade etwas über die Situation von damals an“, sagt die ehemalige Mitarbeiterin der Lutherstadt Eisleben und jetzige Ruheständlerin. Die heute 65-Jährige zählte zu den Pionieren, die die Partnerschaft zwischen Weinheim und der Lutherstadt in Sachsen-Anhalt zu Beginn der 1990er-Jahre vorantrieben. Hahn war seinerzeit unter anderem für die Partnerschaften ihrer Stadt mit Weinheim, Memmingen, Herne und dem französischen Raismes zuständig.

„Im Frühjahr 1991 war ich zum ersten Mal in Weinheim“, erinnert sie sich. Damals lernte sie die ersten Zweiburgenstädter kennen – abgesehen von einem damals schon pensionierten Mitarbeiter der Stadt Weinheim, der in Eisleben half, einen Abwasserzweckverband aufzubauen. In der Zweiburgenstadt seien sie und ihre Mitreisenden auf Menschen gestoßen, „die ehrlich an uns interessiert waren“. Dieses Interesse habe sich auch durch die nachfolgenden Jahre hindurchgezogen wie ein roter Faden.

„Es war aber nicht mein erster Besuch im Westen“, stellt sie klar. Den erlebte sie bereits 1987. „Wenn man zu Verwandten wollte, konnte man sich damals Besuchsrechte erkämpfen“, sagt Maria Hahn. Sie und ihre Familie stammen von Donauschwaben ab, die es nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen wie den Osten Deutschlands verschlagen hatte. Der 75. Geburtstag einer Tante, die damals in Aalen (Ostalbkreis) lebte, bot letztlich die Gelegenheit. „Eigentlich durften wir nur an diesen Ort reisen, aber wir haben dann noch andere Verwandte besucht.“

Der Überfluss im damaligen Westdeutschland habe sie umgehauen, „auch emotional“, erinnert sie sich. Dabei sei es ihr weniger um die Konsumartikel an sich gegangen, sagt sie. „Vielmehr war es die Tatsache, dass man nicht für die banalsten Dinge des alltäglichen Lebens anstehen musste“, sagt sie. „Damit verbrachte man in der DDR viel Lebenszeit.“ Von Themen wie der Meinungs-, Presse- und Reisefreiheit gar nicht erst zu reden: „Die Stasi wusste alles. Sie wusste selbst Dinge, bei denen wir gar nicht annahmen, dass irgendeine Behörde sie wissen kann“, so Maria Hahn.

Nach dem Ende der SED-Diktatur stand auch in der Lutherstadt viel Aufbauarbeit an. „Die Beamten aus dem Westen, die dabei halfen, lebten in einem schrecklich primitiven Heim. Aber die Hausverwalterin kümmerte sich rührend um sie.“ Als sie 1991 in Weinheim war, habe sie unter anderem ein Benefizkonzert besucht, dessen Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit in Eisleben zugutekamen. Der Lions Club sorgte mit dafür, dass gebrauchte Betten aus dem damaligen Kreiskrankenhaus in Einrichtungen nach Eisleben kamen.

„Dort waren sie dann auch fürs Personal vorgesehen, selbst die alten Betten waren ja besser als alles, was damals bei uns so rumstand“, erzählt Hahn. Aber auch damals junge Menschen wurden vom Austausch erfasst. So wurden Auszubildende in die westdeutschen Partnerstädte vermittelt, in Weinheim lernten ostdeutsche Azubis im Schlossparkrestaurant. „So weit ich weiß, haben sie sich später auch in der Region Weinheim niedergelassen“, sagt Maria Hahn.

Sie ist Katholikin, trat nach dem Studium der CDU bei. DDR-Bürger, die ihre Kinder in konfessionelle Kindergärten schickten, erhielten keine Zuschüsse. Sie zahlten doppelt so viel wie Bürger, die SED-nähere Einrichtungen nutzten. „Das war schon damals nicht gesetzeskonform, aber es gab keinen außer-politischen Rahmen, um unser Recht einzufordern.“ Verwaltungsgerichte existierten nicht.

Hahn ist bis heute eng mit Altstadtrat Gerhard Mackert und dessen Familie verbunden. Zum 30. Jubiläum der Städtepartnerschaft 2020 – die Verträge wurden im Dezember 1990 unterzeichnet – hat sie auch schon erste Überlegungen in petto. Sie hat ein Treffen vor Augen, an dem sich die (Alt-)Bürgermeister der beiden Kommunen beteiligen könnten.

Maria Hahn kann jedoch auch offen über die politischen Probleme reden, die es fast 30 Jahre nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung gibt. Die gemäßigten Kräfte stehen in Ost wie West unter Druck. Im Osten ist die Lage indes – rein prozentual gesehen – noch brenzliger. Bei der letzten Landtagswahl in Thüringen kamen CDU, SPD, Grüne und FDP zusammen auf nicht einmal die Hälfte der Stimmen.

Aus Sicht von Maria Hahn entfaltet sich heute das, was die DDR – die keineswegs frei von Rechtsextremismus war – ihren Bürgern einbläute: „nicht selbst zu denken“. Ihr großes Glück sei es gewesen, einem interessierten Elternhaus zu entstammen. Dort habe man über Politik im Allgemeinen und den Westen im Besonderen gesprochen. „Wegen der nahen Grenze konnten wir ja auch Westfunk empfangen.“ In vielen Köpfen und Familien sei aber hängen geblieben, dass „die da oben“ liefern müssen. „In einer freiheitlichen Gesellschaft muss man jedoch bereit sein, sich Wissen anzueignen und mitzudenken.“ Freie Bürger müssten Verantwortung übernehmen, auch für die Gesellschaft, so die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin.

Sie blickt gebannt auf die Bürgermeisterwahlen in Eisleben, am Sonntag steht der erste Wahlgang an. Beworben haben sich neben einem Satiriker ein AfD-Politiker, eine Vertreterin von „Die Linke“ und ein CDU-naher Kandidat. Wahlberechtigt sind rund 20 000 Menschen. Es wird mit einer Stichwahl gerechnet.