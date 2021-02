Weinheim-Sulzbach. (pol/rl) Ein Zeuge meldete sich am Sonntagnachmittag bei der Polizei in Weinheim, nachdem er im Ortsteil Sulzbach gerade ein mutmaßliches Drogengeschäft beobachtet habe.

Zwei mutmaßliche jugendliche Drogenhändler hat die Polizei am Sonntagnachmittag in Sulzbach festgenommen. Nach einem Hinweis trafen die Beamten im Bereich der Straße "Offäcker" die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren an. Als die beiden Jugendlichen die Beamten sahen, rannten sie sofort davon. Nach wenigen Metern konnten die Polizisten sie jedoch einholen und festnehmen.

Bei der Absuche eines nahegelegenen Gebüschs fand ein Spürhund unter Laub versteckt einen Hundekotbeutel. In diesem befand sich rund 40 Gramm Marihuana, dass in 50 verkaufsfertig Portionen unterteilt war.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach gegen die beiden Jugendlichen wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und des Drogenhandels insbesondere zur Herkunft der Drogen dauern an. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.