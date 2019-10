Weinheim. (pol/rl) Am Montagmorgen wurde ein älteres Ehepaar in der Klausingstraße von Trickdieben bestohlen. Eine Frau klingelte gegen 10 Uhr zunächst an der Wohnungstür des Paars und fragte nach einem Zettel und einem Stift. Sie behauptete ihrer Arbeitgeberin eine Nachricht schreiben zu wollen, die angeblich auch in dem Haus wohnen würde, aber gerade nicht da sei.

Das Ehepaar ließ die etwa 40 Jahre alte Frau herein und gingen mit ihr in die Küche. Als die Frau die Nachricht auf den Zettel schrieb, kam plötzlich ein weiterer etwa 40-jähriger Mann in die Küche, der zwischenzeitlich unbemerkt die Wohnung betreten hatte. Er stellte sich in den Küchen-Türrahmen und versperrte die Sicht zum Flur mit einer Decke. Als die ältere Bewohnerin daraufhin aufstand, um in den Flur zu gehen, stieß die "Besucherin" die Frau zurück. Die beiden Unbekannten rannten danach aus der Wohnung.

Das Ehepaar meldete den Vorfall erst am nächsten Morgen, nachdem sie bemerkt hatten, dass mehrere Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer gestohlen worden waren. Diese sollen mehr als 2000 Euro wert sein. Die Polizei geht davon aus, dass eine dritte Person in die Wohnung gekommen war, als die beiden Unbekannten das Bewohnerpaar abgelenkt hatten.

Das beiden "Besucher" wurden wie folgt beschrieben:

> Die Frau soll etwa 40 Jahre alt sein, hatte schwarze zusammengebundene Haare, trug eine Jeans und einen blauen Pullover.

> Der Mann soll ebenfalls 40 Jahre alt sein, hatte einen auffallend dicker Bauch, war kräftig und breit gebaut und trug eine Jeans.

Info: Zeugenhinweise zu den Personen erbittet das Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0.