Weinheim. (web) Nein, mit 100-prozentiger Sicherheit kann er nicht sagen, dass Unbekannte sein Auslieferfahrzeug umgeworfen haben. Aber Henning Seeger ist sich sicher, dass es kein Unfall war. Er vermutet, dass seine weiße Piaggio-Ape in der Nacht auf Sonntag „Opfer einer idiotischen Straftat wurde“. Deshalb bittet er jetzt die Öffentlichkeit um Unterstützung und hat sogar eine Belohnung in Höhe von 250 Euro ausgesetzt: für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.

„Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz an der Obertorstraße. Und die Windböen der vergangenen Tage haben auch erst eingesetzt, nachdem das Ganze passiert war“, sagt er. Zumal das kleine Transportfahrzeug einerseits einen sicheren Stand hat, aber andererseits doch so leicht ist, dass es ein, zwei Menschen umkippen können.

„Der Kasten ist jetzt eingedrückt und zerkratzt“, so Seeger im RNZ-Gespräch. Ersatzteile und Reparatur würden um die 2000 Euro kosten. Seeger ist Realist. Er knüpft keine großen Hoffnungen an seinen Aufruf. „Aber vielleicht meldet sich doch jemand.“ Denn es gehe ihm nicht allein ums Geld, beteuert er: „Jemand sollte die Verantwortung dafür übernehmen.“

Info: Hinweise an 79spider@web.de.

Update: Dienstag, 1. Oktober 2019, 18.15 Uhr

Weinheim. (RNZ) Aus unbekannten Gründen ist auf dem Parkplatz am Schlosspark in Weinheim ein Piaggio APE auf der Seite gelegen, wie die Freiwillige Feuerwehr Weinheim am Sonntag auf Facebook berichtete. Die Einsatzkräfte stellten das Lastendreirad wieder auf die Reifen gestellt und banden ausgelaufenen Treibstoff. Anschließend übergaben sie die Einsatzstelle an die Polizei.

Stand: Sonntag, 29. September 2019, 15.15 Uhr