Weinheim. (RNZ) Aus unbekannten Gründen ist auf dem Parkplatz am Schlosspark in Weinheim eine Ape auf der Seite gelegen, wie die Freiwillige Feuerwehr Weinheim am Sonntag auf Facebook berichtete. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug wieder auf die Reifen gestellt und banden ausgelaufenen Treibstoff. Anschließend übergaben sie die Einsatzstelle an die Polizei.