Weinheim. (pol/lyd) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nördlichen Hauptstraße ein. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie einen Fernseher, einen Laptop sowie eine hochwertige Uhr. Der Gesamtschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.