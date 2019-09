Weinheim. (pol/mare) Hoch hinaus wollte wohl ein Einbrecher in der Nacht zum Montag. Wie die Polizei mitteilt, brachte er nämlich eine Leiter als

Der akustische Alarm eines Geschäfts in der Hauptstraße löste in der Nacht zum Montag kurz nach 3.30 Uhr aus, weshalb eine Anwohnerin nach dem Rechten schaute. Sie nahm einen etwa 25 Jahre alten und 1,75 Meter großen Mann wahr, der die Leiter hinunterkletterte und durch das Mühlgässchen in Richtung Grundelbachstraße davon rannte. Sie alarmierte sogleich die Polizei - nach ihren Angaben trug er schwarze Kleidung sowie einen Kapuzenpullover.

Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass der Einbrecher eine Leiter an der Gebäuderückseite platziert und versucht hatte, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dieses jedoch Stand hielt, schlug er die Scheibe ein, löste dabei jedoch den Alarm aus. Ob er durch das Loch an die auf einem Tisch liegenden Schmuckstücke greifen und letztlich stehlen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.

Den Bereich um das Geschäft suchten Beamte der Weinheimer Polizei mit Unterstützung der Polizeihundeführer nach dem Einbrecher ab. Die Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg.

Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell noch an. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen oder gar die beschriebene Person gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, in Verbindung zu setzen.