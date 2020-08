Weinheim. (pol/kaf) Mehrere Tausend Euro Bargeld hat ein Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Weinheim erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Unbekannte eine Terrassentür in einem Mehrfamilienhaus im Schlehdornweg auf und gelangte so in eine Wohnung. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei hat die Untersuchung aufgenommen.

Zeugen, die im Zeitraum Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 0.50 Uhr, etwas gesehen haben, können sich unter Telefon 0621-174-4444 melden.