Weinheim. (RNZ) Der 26 Jahre alte Fahrer eines Dodge Journey fuhr am Samstag um 16 Uhr auf der A659 Richtung Weinheim. Kurz vor dem Kreuz Weinheim wollte er die Spur wechseln. Hierbei geriet der Dodge ins Schleudern, prallte erst in die Beton-Leitwand auf der linken und kam an der Leitplanke auf der rechten Straßenseite zum Stehen. Das 45.000 Euro teure Auto ist hin. Der 26-Jährige kam in eine Klink.