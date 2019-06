Weinheim. (RNZ) Vier mutmaßliche Spiegelabtreter hat die Weinheimer Polizei in der Nacht zum Samstag erwischt. Laut Bericht hatte ein Zeuge kurz nach 3.30 Uhr über den Notruf gemeldet, dass in der Theodor-Heuss-Straße Spiegelabtreter unterwegs seien. Die Gruppe ziehe in Richtung Waidsee; der Anrufer habe sich an deren Fersen geheftet.

So war es für die Polizei ein Leichtes, die vier jungen Männer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren zu finden. Sie stritten die Taten ab, gegen die Gruppe wird aber weiter ermittelt. Bislang konnten die Beamten insgesamt drei beschädigte Autos ausmachen: einen BMW, einen Mercedes und einen Dacia. Weitere Geschädigte oder Zeugen melden sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel. 06201/10030.