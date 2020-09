Viernheim. (pol/kaf) Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der L3111 bei Viernheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei sechs Personen leicht verletzt, darunter drei Kinder.

Ein 39 Jahre alter VW-Fahrer fuhr auf der L3111 aus Viernheim kommend in Richtung Lampertheim. Mit im Auto saßen eine Beifahrerin und drei Kinder im Alter von 10 Monaten bis 7 Jahre. Vermutlich weil er wenden wollte, hielt der Fahrer am rechten Straßenrand und leitete das Wendemanöver ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Ob er den Ford mit der 21-jährigen Fahrerin übersah, wird derzeit noch ermittelt.

Alle Insassen beider Autos kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren, die Feuerwehr war im Einsatz und schob sie an den Straßenrand. Sie sollen in den nächsten Tagen abgeschleppt werden. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, am Ford von 3.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in eine Fahrtrichtung gesperrt.