Viernheim. (pol/kaf) Zwei Unbekannt haben am Freitagabend versucht, einen Zigarettenautomaten in der Heidelberger Straße in der Nähe der Schriesheimer Straße aufzusprengen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die beiden etwa 1,80 Meter großen Männer in dunkler Bekleidung und mit Kapuzenpullis jedoch. Aus dem Automaten wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei etwa 2500 Euro. Ein Zeuge beobachtete die Tat gegen 21.20 Uhr und die Flucht der Männer in Richtung Schriesheimer Straße. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 06204 /93770 bei der Polizei in Viernheim.