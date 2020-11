Viernheim. (pol/kaf) Diebe trieben am Wochenende in mehreren Kellern in Viernheim ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, klauten Unbekannte bei drei Kellereinbrüchen zwei Fahrräder, eine Überwachungskamera sowie Wein- und Sektkisten. Der Gesamtschaden liegt bei über 3000 Euro.

Aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses Richard-Wagner-Straße ließen Unbekannte am Freitag zunächst drei Weinkisten und eine Kiste Sekt mitgehen. Möglicherweise war der Keller den Tätern bereits bekannt, weil zwei Wochen zuvor Werkzeug aus dem Raum weggekommen war.

In der Ernst-Reuter-Alle brachen Diebe ein Kellerabteil auf und entwendeten zwischen Samstag und Sonntagnachmittag ein Mountainbike sowie eine Überwachungskamera.

Ebenfalls am Sonntag bemerkte der Besitzer eines weiteren Mountainbikes des Herstellers Speciafized, dass das Rad im Wert von 2800 Euro weg ist. Es stand im verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Büchner-Straße. Möglicherweise wurde das Mountainbike aber auch schon am Sonntag vergangener Woche geklaut. Ob die Diebstähle mteinander zusammenhängen, prüft die Polizei. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe in Viernheim unter Telefon 06204 / 93770.