Weinheim. (pol/rl) Am Donnerstagmorgen zwischen 2.30 und 3 Uhr brachen Autoknacker sieben BMW auf, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Lorscher Straße parkten. Bei allen Fahrzeugen wurde eine Dreieckscheibe der hinteren Tür eingeschlagen und die Autos entriegelt. Aus den BMW wurden jeweils das fest verbaute Navigationssystem und in einigen Fällen auch das Lenkrad mit Airbag ausgebaut.

Der Diebstahls- und Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei zu melden.