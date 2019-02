Mörlenbach. (pol/rl) Einbrecher suchten eine Gaststätte in der Schmittgasse in der Nacht zum Dienstag heim. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Lokal. Die Beute fiel laut Polizeibericht mager aus: Im Bereich des Tresens nahmen sie einen Geldbeutel mit, in dem sich nur wenige Euro Wechselgeld befanden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.