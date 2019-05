Ladenburg. (pol/rl) Aus zwei Stallzelten "Im Kirchfeld" wurde in der Nacht zum Sonntag Sättel, Trensen und weiteres Reitzubehör gestohlen. Die Täter hatten in den Zelten mehrere Schränke aufgebrochen, um an das Diebesgut zu gelangen. Anschließend waren sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Tat soll zwischen 0 und 7 Uhr stattgefunden haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.