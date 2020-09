Hirschberg. (pol/mare) Bereits am Freitagabend haben sich zwei verdächtige Männer an geparkten Autos zu schaffen gemacht. Das teilt die Polizei mit.

Ein Anwohner beobachtete demnach in der Lessingstraße in Großsachsen zwei Männer, die am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Hausnummer 5b prüften, ob geparkte offen waren und versuchten, die Fahrertüren zu öffnen. Der Anwohner sprach die Fremden an, die daraufhin Reißaus nahmen.

Die beiden Verdächtigen sollen etwa 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Einer von beiden trug einen grauen Kapuzenpullover. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Männer beabsichtigten, die Fahrzeuge zu entwenden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder sachdienliche Angaben zur Identität der beiden Unbekannten machen kann, kann sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 bei den Beamten melden.