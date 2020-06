Hirschberg-Großsachsen/. (pol/mare) Zwischen Samstagund Montag sind Unbekannte in die Grundschule in der Pestalozzistraße eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie eine bislang unbekannte Menge an Bargeld.

Der oder die Täter schlugen ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein und gelangten so in das Schulgebäude. Anschließend wurde eine Tür zum Lehrerzimmer aufgebrochen, wo das Bargeld entwendet wurde. Über ein Fenster des Lehrerzimmers verließen sie das Gebäude wieder. Die Feuerwehr Hirschberg verschloß das beschädigte Fenster notdürftig. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06203/61301 mitzuteilen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Hinweise das Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 entgegen.