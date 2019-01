Hirschberg. (pol/mare) Als ein Mann am Donnerstagnachmittag in seine Gartenlaube in der Landstraße kam, traf ihn fast der Blitz: Wie die Polizei mitteilt, war in die Hütte in der Schrebergartenanlage eingebrochen worden.

Die Polizei entdeckte sogar noch mehr, als sie den Fall aufnahmen. Es wurde nämlich gleich in drei Lauben eingebrochen. In eine vierte Gartenlaube kamen die Einbrecher nicht. Aus einer der Lauben wurden ein Rasenmäher und eine Fräse gestohlen.

Wer etwas zu den Fällen bemerkt hat, kann sich unter der Rufnummer 06201/10030 bei der Polizei melden.