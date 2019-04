Hirschberg. (pol/van) Eine "Dränglerin" hat am Freitag gegen 19.45 Uhr auf der A5 in Höhe Hirschberg einen Unfall verursacht, wie die Polizei berichtet. Nach den bisherigen Ermittlungen war die 38-jährige Ford-Fahrerin auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen, als sie offenbar dicht auf einen davor fahrenden Pkw auffuhr. Da dieser nicht sofort Platz machte, zog sie auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kollidierte sie seitlich mit dem VW eines 50-Jährigen, wodurch dieser ins Schleudern geriet und in die Leitplanken krachte.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung verletzt in ein Krankenhaus nach Heidelberg eingeliefert. Sein total beschädigtes Auto wurde abgeschleppt. Noch an der Unfallstelle meldete sich ein weiterer Autofahrer, der durch die Fahrweise der 38-Jährigen genötigt wurde. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt und das Auto sichergestellt, da der Halter und Beifahrer betrunken war.

Zeugen des Unfalls sowie weitere Opfer, die durch die Fahrweise genötigt wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/470930 beim Autobahnpolizeirevier Mannheim zu melden.