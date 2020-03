Heppenheim. (dpa-lhe) Zivilfahnder haben in Hamburg einen 19-Jährigen festgenommen, der in mehreren Bundesländern Paketboten überfallen haben soll. Er steht im Verdacht, Raubüberfälle und Diebstähle in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verübt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Darmstadt mitteilten. Es handle sich um Dutzende Fälle. Wie viele Delikte ihm exakt zur Last gelegt werden, müsse aber noch ermittelt werden.

In Hessen kommt der Mann den Angaben zufolge unter anderem für Taten in Darmstadt, Groß-Gerau und Heppenheim in Betracht. Bei den Taten Anfang Januar besprühte der mutmaßliche Räuber die Boten beim Ausliefern von Paketen zum Teil mit Reizgas. Laut Polizei hatte er es auf die Sendungen abgesehen. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen am Montag in der Hansestadt fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Update: Mittwoch, 18. März 2020, 16.19 Uhr

Heppenheim. (pol/rl) Bereits am Freitag kam es zu einem Überfall auf einen Paketboten. Gegen 14.30 Uhr war der Bote in der "Straße der Heimkehrer" unterwegs und klingelte an einem Mehrfamilienhaus, um ein Paket abzuliefern. Dann öffnete ein Mann die Eingangstür zum Treppenhaus und sprühte dem Boten Reizstoff ins Gesicht. Danach nahm der Täter ihm das Paket ab und rannte über den Hinterausgang des Hauses in Richtung Innenstadt davon.

Zunächst schrieb die Polizei, dass der Räuber 20 bis 22 Jahre alt, groß und schlank sein sollte und hatte längere blonde Haare gehabt habe. Im Rahmen einer weiteren Zeugenvernehmung wurde er nun anders als zuerst angegeben beschrieben: Laut dieser Zeugenwahrnehmung war der Kriminelle 1,80 bis 1,85 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhäutig. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen haben und mit einer dunklen Jacke sowie einer grauen Hose bekleidet gewesen sein. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass der Unbekannte auch am Vortag am Tatort gewesen sein könnte.

Die Polizei erbittet nun Hinweise: Wer den Beschriebenen vor der Tat oder bei der Flucht gesehen hat, sollte sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim melden.

Update: Donnerstag, 9. Januar 2020, 16.56 Uhr