Heppenheim. (pol/kaf) Wieder einmal hat der Enkeltrick funktioniert - wobei man dieses Mal eigentlich von einem "Nichten-Trick" sprechen müsste. Wie die Polizei mitteilt, rief eine Unbekannte ein Ehepaar aus Heppenheim an und gab sich als deren Nichte aus. Anschließend tischte sie die bekannte Masche auf: Sie befinde sich in einer finanziellen Notlage und brauche dringend Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung.

Gutgläubig übergab das Paar einer Frau, die sich mit dem falschen Familienname Braun vorstellte, am Mittwoch gegen 13.30 Uhr 38.0000 Euro. Die Geldabholerin war zwischen 30 und 40 Jahre alt und dicklich. Die 1,60 Meter bis 1,70 Meter große Frau hat dunkle lange Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen Mantel bekleidet. Das Ehepaar gab an, dass die Frau ein südosteuropäisches Aussehen habe.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt in dem Fall und warnt erneut eindringlich davor, Geld oder Wertsachen an Fremde zu übergeben. Wer Verdächtiges zum Tatzeitpunkt im Wohngebiet südlich des Europaplatzes gemacht hat, meldet sich bitte unter der 06252 / 7060 bei den Ermittlern.