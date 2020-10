Hemsbach. (pol/kaf) Kurz vor Mitternacht ist einer Polizeistreife am Mittwoch ein Opelfahrer in Hemsbach aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in der Hüttenfelder Straße in Richtung Autobahn unterwegs. Die Beamten folgten dem Opel bis auf die A5 in Richtung Heidelberg. Beim Überholen beleidigte er die Beamten mit ausgestrecktem Mittelfinger. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug schließlich am Autobahnkreuz Weinheim.

Bei der Kontrolle fiel sofort auf, dass der 43-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,4 Promille. Ein auf dem Polizeirevier Weinheim durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain, Amphetamin und Cannabis. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie wegen Beleidigung ermittelt. Er durfte nicht mehr mit dem Auto weiterfahren und muss mit einem Fahrverbot rechnen.