Heddesheim. (pol/mün) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Heddesheim wurde eine 57-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Ein 59-jähriger Mann war gegen 8.10 Uhr mit seinem Mercedes Vito in der Robert-Bosch-Straße in Richtung Daimlerstraße unterwegs. An der Einmündung zur Daimlerstraße missachtete er die Vorfahrt der Radfahrerin, berichtet die Polizei.

Der Vito stieß mit der 57-jährigen Frau zusammen. Bei dem Sturz zog sie sich eine Platzwunde am Kopf zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.