Heddesheim. (pol/mün) Erst kam er von der Fahrbahn ab, dann überfuhr er eine Metallstange und schließlich landete ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Heddesheim in einem Stromverteilerkasten. Der wiederum wurde dadurch komplett zerstört, wie die Polizei berichtet.

Doch eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam. Sie alarmierte die Polizei, doch bis die Beamten vor Ort in der Daimlerstraße eintrafen, hatte sich der Unfallfahrer aus dem Staub gemacht - und zwar in Richtung Gewerbegebiet.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Ford mit dem Teilkennzeichen HD-JK handeln. Auf der Fahrerseite sei vermutlich ein Schriftzug angebracht. Weiterhin müsste der Kleinwagen durch die Kollision erheblich an der Beifahrerseite sowie am Kotflügel vorne rechts beschädigt sein.

Zeugen können sich an das Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203/93050 oder an den Polizeiposten Heddesheim unter der Rudnummer 06203/41443 wenden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.