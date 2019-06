Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Bei einem Unfall am Dienstag, gegen 7.35 Uhr, in der Breitgasse/Ecke Brunnengasse ist ein 51-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Eine 35-Jährige fuhr mit ihrem Mini von der Bundesstraße B3 kommend durch die Breitgasse und wollte nach links in die Brunnengasse abbiegen. Hierbei kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Radfahrer, der daraufhin zu Boden stürzte. Er wurde vor Ort von Rettungssanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro