Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Der Streit zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 37 Jahren am Donnerstagabend in Edingen-Neckarhausen endete blutig. Das teilt die Polizei mit.

Ein 26-jähriger Mann geriet gegen 22.30 Uhr in der Asylbewerberunterkunft in der Mannheimer Straße mit anderen Männern in Streit. Dabei wurde der 26-Jährige ins Gesicht geschlagen und erlitt Verletzungen.

Außerdem erlitt er tiefe Schnittverletzungen am Arm. Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wunde musste umgehend operativ versorgt werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, konnte den Beamten den Namen und die Wohnung des Tatverdächtigen nennen. Der 37-jährige Mann wurde kurz darauf widerstandslos festgenommen. Er wurde nach Feststellung seiner Identität und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.