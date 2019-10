Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Bereits am Mittwochnachmittag erhielt eine 90-jährige Frau in Edingen-Neckarhausen ungebetenen Besuch von zwei trickreichen Dieben, die es auf die Wertgegenstände der Dame abgesehen hatten. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Die beiden Männer verschafften sich unter dem Vorwand, Reparaturarbeiten am Fernseher der Seniorin vornehmen zu müssen, Zutritt zur Wohnung der 90-Jährigen. Dabei wiesen sie sich mit einem angeblichen Dienstausweis aus.

Drinnen machte sich einer der Männer sofort an Fernseher und Telefon der Frau zu schaffen. Der Zweite verließ unter dem Vorwand, die Toilette benutzen zu wollen, das Wohnzimmer und nahm aus einer Kommode in einem Nebenraum mehrere Schmuckstücke an sich. Anschließend verließen die zwei Unbekannten rasch die Wohnung.

Über den Wert der entwendeten Schmuckstücke liegen noch keine Informationen vor.

Die beiden Männer wurden von der 90-Jährigen wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 35 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Sie hatten helle Hautfarbe und sprachen akzentfreies Deutsch. Sie trugen normale Straßenkleidung. Einer der Männer hatte dunkelblondes Haar, der andere braunes Haar

Zeugen bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/93050, zu melden.