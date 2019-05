Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Erst brannte das Essen auf dem Herd, dann die Dunstabzugshaube. Bei dem Küchenbrand am Mittwochabend in Edingen wurde zum Glück niemand verletzt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen, berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr war gegen 18.30 in die Neugasse in Edingen gerufen worden. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Doch der Sachschaden ist hoch: Die Polizei schätzt ihn auf 20.000 Euro.