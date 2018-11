Birkenau. (pol/rl) In einer Bankfiliale in der Hauptstraße randalierte ein Betrunkener am Mittwochabend. Laut Polizeibericht meldete ein Zeuge die Schäden gegen 23 Uhr. In der Filiale waren ein Glaselement des Geldautomaten sowie die Deckenbeleuchtung im Wert von rund 15.000 Euro beschädigt.

Nach weiteren Hinweisen konnte die Polizei einen 42-jährigen Verdächtigen, der aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammt, im Ziegeleiweg festnehmen. Da er eine blutende Hand hatte, kam er zur Versorgung der Wunde ins nächste Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.