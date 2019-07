A5 bei Weinheim. (pol/rl) In den Leitplanken endete ein Mercedes am Sonntagmorgen auf der A5 bei Weinheim. Der 27-jährige Fahrer war kurz vor 9 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als er am Weinheimer Kreuz auf die A 659 in Richtung Mannheim abfahren wollte. Da er laut Polizeibericht zu schnell fuhr, verlor er in der Kurve der Abfahrt die Kontrolle über den Wagen und krachte in die Leitplanke. Diese schrammte er noch etwa 100 Meter entlang, bevor der Mercedes liegen blieb.

Der Fahrer blieb unverletzt, am Mercedes entstand ein Schaden von 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass der 27-Jährige so stark betrunken gewesen ist, dass er seinen Führerschein abgeben musste.