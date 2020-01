Heppenheim. (pol/rl) Bereits am Freitag kam es zu einem Überfall auf einen Paketboten. Gegen 14.30 Uhr war der Bote in der "Straße der Heimkehrer" unterwegs und klingelte an einem Mehrfamilienhaus, um ein Paket abzuliefern. Dann öffnete ein Mann die Eingangstür zum Treppenhaus und sprühte dem Boten Reizstoff ins Gesicht. Danach nahm der Täter ihm das Paket ab und rannte über den Hinterausgang des Hauses in Richtung Innenstadt davon.

Der Räuber soll 20 bis 22 Jahre alt sein, ist groß und schlank und hatte längere blonde Haare. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg.

Die Polizei erbittet nun Hinweise: Wer den Beschriebenen vor der Tat oder bei der Flucht gesehen hat, sollte sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim melden.