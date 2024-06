Von Thomas Bremser

"Er altert einfach nicht. Unfassbar!", "Was zum Teufel: Wie alt bist du?", "Dieser Mann altert rückwärts." Das sind nur drei von über 12.000 Reaktionen auf ein Instagram-Video von Lenny Kravitz. Es zeigt den Musiker Anfang Mai: In Jeans und oben ohne reckt er sich wie ein junger Turner an zwei Holzringen empor. Nein, dass er an diesem Sonntag 60 wird, sieht man ihm wirklich nicht an. "Du kannst schon mit 30 total zerstört sein und du kannst mit 80 noch jung und kräftig sein", meint das Geburtstagskind beim Telefoninterview. "Ich bin einfach nur dankbar, dass ich mich wohlfühle – das ist das Wichtigste."

Von selbst kommt das Sixpack trotzdem nicht: Seit den 1990ern habe er die gleiche Routine, erzählt der gebürtige New Yorker. Dazu gehören täglich zwei Ausdauereinheiten und ein Krafttraining, bei dem er auch gern mal enge Lederhose und Sonnenbrille trägt – typisch Rockstar ... Kravitz ist aber mehr als das. Auch als Modeikone, Fotograf, Designer und Schauspieler prägt er die US-Szene.

Erst vor zwei Monaten wurde er mit dem 2774. Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood geehrt. Privat pendelt der Papa von Filmstar Zoë Kravitz zwischen seinem Haus auf den Bahamas, einem Anwesen im brasilianischen Urwald und einem Stadtpalais im Botschaftsviertel von Paris. "Ich habe gelernt, mich überall da zu Hause zu fühlen, wo ich gerade bin. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wären es wohl die Bahamas."

Dort hat er auch sein neues Album "Blue Electric Light" produziert, mit dem er bald zur Europa-Tour aufbricht. Erwartungsgemäß bietet der zwölfte Langspieler einen Genremix. Rock, Funk, Blues, Reggae, Soul: alles dabei. Er habe musikalisch nie Kompromisse gemacht, betont Kravitz, der Prince sein Vorbild nennt. Trotzdem hat es etwas gedauert, bis der Sänger und Gitarrist, der einst unter dem Pseudonym Romeo Blue reüssierte, sich ganz auf eine Karriere als Retro-Künstler eingelassen hat: Hits wie "Fly Away" oder "American Woman" klingen nicht zufällig nach Seventies.

Und auch für "Blue Electric Light" hat sich der Grammy-Preisträger wieder an seinem Lieblingsjahrzehnt orientiert. Der Eröffnungstrack "It’s Just Another Fine Day (In This Universe Of Love)" weckt Erinnerungen an Marvin Gaye, bei anderen Titeln lässt Kravitz Al Green oder Schmusebär Barry White aufleben.

Im Falle seiner Vorab-Single "TK 421" war es allerdings weniger die funky Musik als das Video, das die Fans euphorisiert hat. Einmal mehr zeigt sich Lenny Kravitz darin spärlich bekleidet und fröhlich das eigene Instrument begattend. Er kann es sich halt erlauben ...

Info: "Blue Electric Light" erscheint diesen Freitag. Am 25. Juli spielt Lenny Kravitz bei den Jazzopen in Stuttgart.

Sound der Woche

Beth Gibbons

Lives Outgrown

Avantgarde In einem früheren Leben war sie eine Verführerin. Jedenfalls sang sie davon in "Glory Box". Mit Portishead gehörte Beth Gibbons in den 90ern zu den Trip-Hop-Pionieren. Mit melancholisch barmenden Klagegesängen und schrägen Samples so unerhört außergewöhnlich, dass es nichts Vergleichbares gab. Zwei Alben, spät noch ein drittes, dann war Schluss. "Lives Outgrown" ist nach einem Ausflug in die Klassik wieder ein Lebenszeichen der inzwischen 59-jährigen Britin. Sie barmt und raunt noch immer, doch die Songs sind ruhiger geworden, akustischer. Das ist stellenweise nett anzuhören. An die eindringliche Vehemenz ihres früheren Wirkens reicht es jedoch bei Weitem nicht heran. (cum) ●

Für Fans von: Portishead

Bester Song: Floating On A Moment

New Kids On The Block

Still Kids

Pop Lange vor den Backstreet Boys und *NSYNC lastete der US-Boygroup-Hype ganz auf ihren schmächtigen Jünglingsschultern: New Kids On The Block. Nach elf Jahren Auszeit sind die Berufsjugendlichen aus Boston jetzt mit einem Album zurück, das die (zumeist weiblichen) Fans erfreuen wird. "Still Kids" bietet Eighties-Pop irgendwo zwischen Fresh Prince und Bee Gees. Die Texte bleiben banal, aber man hört den Mittfünfzigern an, wie viel Spaß sie im Studio hatten. (dasch) ●●

Für Fans von: Take That

Bester Song: Old School Love

Yara

Pferd auf der Wiese

Indie Auf der Bühne ist das Quartett aus Heidelberg eine Wucht. Doch selbst auf einer Vier-Song-EP kommt die exzentrische Energie von Sänger Jakob Halamoda rüber, der mit seiner kratzigen Stimme irgendwo zwischen Reiser und Regener in den Bann zieht. Allerdings lassen einen die Dada-angehauchten Texte ("Ein Pferd steht auf der Wiese / ich hoff, dass ich dich wiedersehe") daheim noch etwas ratloser zurück. Live: 25. Mai Symposium-Zelt auf dem Uniplatz / 1. Juni Maifeld-Derby. (hol) ●●

Für Fans von: Wir sind Helden

Bester Song: Champagner

Andrew Bird

Sunday Morning Put-On

Jazz Mit geschmeidiger Lässigkeit vibrieren Basssaiten und Stimmbänder auf diesem Album, das nostalgisch den Mid-Century-Jazz zelebriert. Dabei legt Multiinstrumentalist Andrew Bird Songs der 30er und 40er neu auf und haucht ihnen mit folkigen Geigenklängen zeitlosen Charakter ein. Seine Interpretation von "I Fall In Love Too Easily" reicht nicht ganz an die Intimität und Verletzlichkeit der Chet-Baker-Version heran, das Intro ist jedoch beachtenswert kreativ. Überhaupt bieten diese Cover nicht einfach nur aufgewärmte Versionen der alten Hits, sondern stehen mit ihrem unverwechselbaren Stil für sich. Fans von Doris Day, Frank Sinatra und Billie Holiday dürfen sich trotzdem freuen. (leha) ●●●

Für Fans von: Billie Holiday

Bester Song: Softly, As A Morning Sunrise