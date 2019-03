Nach der „Black White Mono“-Tour geht es jetzt wieder nach Hause. Das Bandprojekt DePhazz, von Pit Baumgertner in Heidelberg gegründet, gibt am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, in der Halle 02 ein Heimspiel. Als Vorgruppen sind mit dabei die Kids-Band Dingsda und die Indie-Rockformation Yellow, die den SRH School Band Contest 2019 gewonnen haben und erstmals vor großen Publikum auftreten dürfen. Karten für 24,35 Euro beim RNZ-Ticketservice.