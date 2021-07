Von Oliver Pietschmann

Seine Erfolge bei der Revision des Versailler Friedensvertrags, dem Anschluss Österreichs und auch in den ersten Kriegsjahren ließen Hitler bei vielen Deutschen zu so etwas wie einer Überfigur werden. "In jenem Irrationalen, in jener Metaphysik des blinden Glaubens, lag dann auch das Eigentliche der Hitler-Bewegung als einer Art politischer Religion", schreibt der Historiker Ralf Georg Reuth in seinem neuen Buch "Hitler. Zentrale Aspekte seiner Gewaltherrschaft." In zehn Kapiteln geht der Autor Fragen nach etwa zum Antisemitismus in Deutschland, der Schuld für Hitlers Aufstieg oder, ob die Deutschen seine wahren Ziele kannten. Und er bilanziert zum Abschluss Hitlers Erbe, das seiner Auffassung nach auch noch mehr als 75 Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft nachwirkt.