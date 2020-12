Cay Rademacher: Stille Nacht in der Provence. DuMont Verlag, Köln, 252 Seiten, 18,00 Euro, ISBN 978-3-8321-8139-0​. Foto: DuMont Verlag/dpa

Von Axel Knönagel

Ein besonderer Weihnachtsurlaub wartet auf das Ehepaar Andreas und Nicola. Ein Lehrerkollege hat Andreas sein Ferienhaus in Südfrankreich für die Weihnachtszeit überlassen. Cay Rademachers Roman begleitet das Paar, beide Anfang 50, das nach anstrengenden Monaten in der Hamburger Arbeitswelt auf eine "Stille Nacht in der Provence" hofft.