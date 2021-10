Von Lisa Forster

Dass Monika Helfer mit ihrem neuesten Roman für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, ist nachvollziehbar. Die 1947 geborene Schriftstellerin schafft es, mit wenigen Worten komplexe Romanfiguren zu zeichnen. Nach dem Bestseller "Bagage" erzählt sie in "Vati" ihre eigene Familiengeschichte weiter. Wieder beherrscht die Österreicherin in dem schmalen neuen Band einen ganz mühelosen Erzählstil. Schon nach ein paar Seiten treten einem die eigenartigen, archaischen, aber auch liebevollen Menschen ganz lebendig vor die Augen.

Für die Erzählerin in "Vati" liegt das Paradies in 1220 Metern Höhe. Dort ist das Berghaus im österreichischen Vorarlberg, wo Helfer mit ihrer Familie aufwächst. Da ist der Vater, der im Zentrum dieses Buches steht. Ganz vorsichtig nähert sich Helfer ihm an.

Das Cover des Romans «Vati» von Autorin Monika Helfer. Helfer gehört damit zu den Nominierten der Shortlist Deutscher Buchpreis 2021. Foto: Hanser Verlag/dpa​

Er, dem seit dem Zweiten Weltkrieg ein Bein fehlt, verwaltet ein Kriegsversehrtenheim, in dem er mit seiner Familie lebt. Wie viele Männer seiner Generation ist er kein Freund vieler Worte. Er lebt vor allem in seiner Liebe zu den Büchern, geht stundenlang alleine in den Wald, betreibt in einem "Laboratorium" Chemie-Experimente. An zwei Tagen die Woche ist er nicht oben auf dem Berg, sondern unten in der Stadt, wo er die Matura nachholen will, um Chemie zu studieren. So weit kommt es dann nicht.

Für Helfer ist das Leben dort als junges Mädchen ein Traum - sie erinnert sich an die geliebte Umgebung in den Bergen: "Von weitem scheint die Wiese tiefblau, als hätte oben ein Schreiber sein Tintenfass ausgeleert."

Natürlich hat der Vater seiner Tochter, die später Schriftstellerin werden sollte, vor allem seine innige Liebe zu den Büchern vererbt, und seine "Sprachzerlegesucht". In einer der Schlüsselszenen vergräbt er gemeinsam mit ihr päckchenweise Bücher im Wald - weil im Raum steht, dass die geliebte Bibliothek im Heim geschlossen werden soll. Vielleicht, so überlegt Helfer, liegen die Bücher dort heute noch. Niemand aus der Familie hat sie wieder geholt.

Die Bücher waren erst einmal vor dem Umbau gerettet - doch als plötzlich und unerwartet eine Inventur ins Haus steht, bekommt der Vater Panik. Was, wenn herauskommt, dass er die meisten Bücher heimlich beiseitegeschafft hat? Wie existenziell das Thema für den Vater war, erschließt sich an dieser Stelle. Aus Angst vor einer Strafe trifft er eine folgenreiche Entscheidung.

Mit der Familie geht es von diesem Zeitpunkt an nicht gut weiter. Helfer und ihre Geschwister müssen ihr Zuhause verlassen. Unsentimental widmet sich die Erzählerin den folgenden Geschehnissen. Beschreibt die Onkel und Tanten, auf die Helfer und ihre Geschwister nun verteilt werden. Da ist zum Beispiel der grobschlächtige Pirmin, der Mann ihrer Tante Irma: mit einer Stimme "wie rollender Donner. Wenn er in der Kirche "Großer Gott, wir loben dich" sang, zitterte dem Herrn Jesus vorne am Altar die Dornenkrone."

Helfer berichtet von der schmuddeligen Enge bei Tante Kathe (von einem Onkel als "Nikotinraumschiff" bezeichnet), bei der sie mit zwei Schwestern unterkommt. Und obwohl alles so plastisch vor die Augen tritt, wirken die Beschreibungen nie abschätzig. Das mag daran liegen, dass die Erzählerin meist aus der Kinderperspektive spricht.

Und ein weiterer erzählerischer Kniff ist es, der diesen Familienroman am Ende zu einer lesenswerten Lektüre macht: Helfer ist sich stets bewusst, dass das Erinnern natürlich keine verlässliche Sache ist, dieses Buch mitnichten autobiografisch sein kann. Ziel ist also vor allem eine gute Geschichte, keine genaue Konstruktion der Geschehnisse. So formuliert es die Erzählerin: "Man muss nicht alles wissen, und wenn man nicht alles weiß, kann man es beim Erzählen immer noch schöner machen, als es war (...)."